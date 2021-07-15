الرئيس السيسى: اقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "واجهنا موجة إرهاب عاتية سالت دماء ابننا من رجال الجيش العظيم والشرطة المصرية الباسلة واقتحمنا مشكلات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من برنامج إصلاح اقتصادى كان بطله هو المواطن المصرى الذى تحمل أثاره المباشرة على حياته اليومية متفهما أهمية تلك الإجراءات لضمان مستقبل أفضل.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته باحتفالية مبادرة حياة كريمة: كما أعدنا معنا بناء مؤسساتنا الوطنية الدستورية وقد تشكلت الغرف التشريعية الممثلة للشعب المصرى وبالتوازى كان السباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل فكانت المشروعات القومية الكبرى رمزا يعبر عن إرادة المصريين في البناء ما بين مدن جديدة تتسع لكل المصريين في كل ربوع الوطن واسكان اجتماعى يوفر المسكن الملائم لشبابنا وتطوير للمناطق الخطرة وغير الأمنة للقضاء على العشوئيات وتطوير شامل للطرق وتنمية الريف المصرى حياة كريمة.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.