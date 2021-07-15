اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 08:10 م
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الرئيس الأمريكى جو بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميشيجان بسبب الأعاصير

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميشيجان بسبب الأعاصير الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميشيجان، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية والقبلية والمحلية فى المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والفيضانات والأعاصير، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن المساعدات ستشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.

 


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ميشيجان

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