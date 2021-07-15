الرئيس الأمريكى جو بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميشيجان بسبب الأعاصير



وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم، أن المساعدات ستشمل منحاً للإسكان المؤقت وإصلاحات للمنازل، وقروضًا منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من آثار الكارثة.