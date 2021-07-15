الرئاسة الروسية: الاعتراف المتبادل باللقاحات بين روسيا والاتحاد الأوروبى على جدول الأعمال حاليا

كتب : أحمد علوى

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يبحث مسألة السماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا: " إن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات هو موضوع على جدول الأعمال حاليا".

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية:" نأمل نتيجة للحوار مع الاتحاد الأوروبي أن يصبح من الممكن مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى بعض القرارات، ولكن للأسف لا توجد نتائج محددة حتى الآن"، مشيرا إلى أن بلاده ترى أنه يجب مناقشة هذا الموضوع.