الذهب الأبيض يتلألأ.. زراعة 8 آلاف و943 فدانا لمحصول القطن فى الفيوم 2021.. صور

الفيوم _ رباب الجالى

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن بالمحافظة بلغت 8 آلاف و943 فدانا بنواحي المحافظة، وأن المديرية تولي اهتماما خاصا بزراعات الذهب الأبيض وتقدم كافة أوجه الدعم والمشورة للمزارعين للحصول على أفضل صورة للإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه قام بالمرور على حقول القطن بمختلف مراكز المحافظة، وشدد على مدير عام المكافحة بضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم، وإيجاد الحلول الفورية لها وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية .

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة حل جميع المشكلات التى تواجه المزارعين، وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات التى تظهر، موضحا أن المحصول بحالة جيدة مع بداية الدخول في مرحلة التزهير لبعض الحقول واللوز المبكر، وأنه يتم اتباع التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول خلال تلك الفترة سواء للزراعات المبكرة أو الزراعات المتأخرة، وموالاة الرى بإحكام دون تغريق أو تعطيش كل 12- 15 يوما حسب حالة الجو.



جانب من زراعات القطن



محصول القطن



الذهب الابيض



محصول القطن فى الفيوم



القطن



وكيل زراعة الفيوم



جانب من محصول القطن بالفيوم