الحماية المدنية تسيطر على حريق 4 محلات ومعرض سجاد بالطالبية بعد جهود 3 ساعات (فيديو وصور)

كتب تامر البطريقي

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع بمنطقة ميدان الساعة في الطالبية بفيصل، والذى تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في 4 محلات في الطابق الأرضى بالعقار، الذى يضم محل لعب أطفال ومحل أدوات تجميل، وسوبر ماركت، ومحل للشنط، وعقب ذلك امتد إلى الدور العلوى الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمت النيران الطابق بالكامل.

وعقب جهود استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة من مكافحة النيران، تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماد النيران التي أتت على محتويات الطابقين بالكامل.

وأكد شهود عيان بالمنطقة لـ"اليوم السابع" أن الحريق اندلع 01:30 صباح اليوم الخميس، وأن رجال الحماية المدنية كثفوا من جهودهم لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي طوابق العقار، مؤكدين أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات سوى بعض الاختناقات نتيجة أدخنة الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات إخماده، وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.



حريق الطالبية



جانب من الحريق



حريق محلات الطالبية



قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق



حريق هائل فى محال الطالبية



















