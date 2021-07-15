اليوم السابع
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الجزائر تسجل 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس، 15 يوليه 2021 06:17 ص
الجزائر تسجل 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
(وكالات)

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سجلت الجزائر 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148.797.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3.882 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 103.192. بعد تسجيل 598 .

 

 


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فيروس كورونا

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