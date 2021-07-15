الجزائر تسجل 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(وكالات)

سجلت الجزائر 914 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 148.797.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3.882 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 103.192. بعد تسجيل 598 .