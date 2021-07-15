اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 10:42 ص
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للنقل الحضرى للبنية التحتية..

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالموافقة على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى

الخميس، 15 يوليه 2021 09:22 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالموافقة على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبى الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهورى رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والموقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020 وفى القاهرة بتاريخ 13ديسمبر 2020.


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