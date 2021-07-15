اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:33 م
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التصدى للهجرة غير الشرعية من إفريقيا لأوروبا.. كيف قضت مصر على الظاهرة الخطيرة.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 03:55 م
التصدى للهجرة غير الشرعية من إفريقيا لأوروبا.. كيف قضت مصر على الظاهرة الخطيرة.. فيديو السفيرة نائلة جبر
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع تغيطية خاصة، حيث استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، توصيات مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية فى حوض البحر المتوسط، المنعقد بمكتبة الإسكندرية، حيث عرضت للجهود الحكومية والآلية المؤسسية التي تقوم بها الدولة وهذا جزء جيد للدولة المصرية في التعامل مع الظاهرة.

وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة دولية وليست محلية، لافتة إلى وجود خطة عمل واضحة لمجابهة هذه الظاهرة ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.

وأوصت، بمخاطبة الشباب بلغته التي يفهمها لتوعيته من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أهمية دور الإعلام للمشاركة في التوعية بالإضافة إلى العمل الأكاديمي والتعليمي، كما أوصت بضرورة الاهتمام بخطط التنمية لأنها السبيل الرئيسي للقضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، مع الاهتمام بعملية إدماج الأشخاص الناجين من حوادث الهجرة غير الشرعية في المجتمع، كما طالبت بدعم مصر كونها دولة مستقبلة للهجرة حيث يعيش نحو 6 ملايين مهاجر في أرض مصر.

السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر

السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر
المشاركون بالمؤتمر
المشاركون بالمؤتمر

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الهجرة غير الشرعية

الاتجار بالبشر

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