التأديبية تلغى طعن عميدة كلية سابقة على مجازاتها عن قبول تبرعات لمساعدة طالبات

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، باعتبار طعن استاذة جامعية عميدة سابقة لإحدي الكليات بجامعة الأزهر، كأنه لم يكن، وذلك برغم لجؤها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات، إلا أن الأستاذة الجامعية تخلفت عن تنفيذ قرارت المحكمة، وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب علي ما قدم الجامعة المطعون ضدها مما دعي المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام 2018، أنها تعمل بوظيفة أستاذة جامعية بإحدي الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيها تبرعاً من جمعية الدعوي الاسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدي الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة أنذاك .

وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلي لجنة التوفيق في المنازعات، والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين، إلا أن الجامة المطعون ضدها إمتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلي إقامة طعنها الماثل للحكم لها، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.