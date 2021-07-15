اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 11:55 ص
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الانتهاء من تعديل الشكل التعاقدى لـ241 من مؤقتى المجلس الأعلى للآثار

الخميس، 15 يوليه 2021 11:41 ص
الانتهاء من تعديل الشكل التعاقدى لـ241 من مؤقتى المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري
كتب محمد أسعد

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وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صباح اليوم الخميس االعقود الوظيفية الجديدة على الباب الأول أجور لعدد241 من الموظفين المتعاقدين نقلاً من الباب السادس ممن تضمنتهم موافقتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية الصادرة نهاية شهر يونيو 2021.
 
وأوضح أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية أنه بذلك يكون المجلس قد انتهى تماماً من ملف تعديل الشكل التعاقدي للمتعاقدين على الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار والبالغ عددهم 4185 متعاقد.
 
وفي سياق متصل، تم تسليم مشروع تعيين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول أجور بتاريخ 2020/12/30 والبالغ عددهم 2901 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم على درجات مالية دائمة، وفي انتظار موافقة الجهاز حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
 
 

وزارة السياحة والآثار

موظفي الآثار

الآثار المصرية

الأعلى للآثار

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