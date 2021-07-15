اعرف كيفية اختيار الأضحية وأسعار "البرقى" بمطروح من أجود الأغنام فى العالم.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاء خاصا عن أنواع الأضاحي من الأغنام والماعز بمحافظة مطروح وكيفية اختيار الأضحية عند الشراء وأسعار وأنواع الأضاحي وخاصة أغنام البرقي أحد أجود وأشهر أنواع الأغنام في العالم والذي يتراوح سعر الكيلو من 70 إلى 73 جنيها، وكذلك أنواع الماعز وأهمها البرقي أيضا.

وقال هاني حمادة الشرينة أحد مربى الأغنام في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن أغنام البرقي تشتهر بها محافظة مطروح وأهمها أغنام البرقي وماعد الغزلاني والمالطي والمجنس حيث يتراوح سعر الجدي من 2500 إلي 4000 جنيه ويتم تربيته على الأعشاب لمدة 3 شهور وينتقل بعدها الي مرحلة الحصيدة بتغذيته على الشعير ولا يتم تقديم أعلاف صناعية له طوال فترة التسمين.

وأضاف هاني ان اهم شروط الاضحية ان يكون مر عليه 6 أشهر على ولادته ويطلق عليه الحولي ويتم التعرف عليه من أسنانه ويتم التفرقة بين أغنام البرقي والبلدية من شكل لية الخروف وهي تكون أصغر عند البرقي ويشترط ان يتم الاضحية بالحيوان عند توافر كافة الشروط فيه وأهمها السن وعدم وجود عيوب واضحة فيه كالعرج او كسر القرن او العور في العين.

وأكد هاني أن الغنم الأبيض الصحراوي يمتاز باستمرار الطلب عليه بغض النظر عن موسم الأضاحي نظرا لجودته العالية حيث يتم تغذيته على الأعشاب الصحراوية الصحية والتي تجعل هذا النوع مطلوب من دول الخليج واغلب دول المنطقة.