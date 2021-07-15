اعترافات امرأة جريئة: تعرفت على شخص عبر فيس بوك واتفقت معه على سرقة شقة

كتب عبد الرحمن سيد

اعترفت سيدة لرجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بسرقة مشغولات ذهبية من شقة، بعدما تعرفت على شخص عبر فيس بوك واتفقت معه على سرقة محتويات شقة زوجة عمه.

وأضاف المتهمة في اعترافاتها، بأنها وشريكها دخلا الشقة بعدما عمل شريكها نسخة من مفتاحها واستوليا على المضبوطات.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهمة بينما نجح شريكها فى الهرب ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض عليه.

وفى التفاصيل أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث الجمالية عرض سيدة مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات ألقت قوة القبض على المتهمة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر)، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسابقة تعرفها على شخص مقيم بمحافظة البحيرة من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، واتفق معها على سرقة محتويات شقة بمنطقة سكنه، ثم سلمها نسخة من مفتاح الشقة، وتمكنت من الدخول والإستيلاء على المضبوطات.

وباستدعاء المجنى عليها، تبين أنها (زوجة عم المتهم)، وتعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.