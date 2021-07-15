اليوم السابع
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استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس.. طائرة مساعدات طبية جديدة للأشقاء فى تونس

الخميس، 15 يوليه 2021 03:30 م
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس.. طائرة مساعدات طبية جديدة للأشقاء فى تونس استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس
كتب زكى القاضى

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أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق  لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس .
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس، لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء فى تونس.
 
ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس، عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.
 
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (1)
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (1)

استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (2)
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (2)

استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (3)
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (3)

استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (4)
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (4)

استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (5)
استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس (5)
 
 
 

تونس

مصر وتونس

مساعدات طبيه

مساعدات مصرية لتونس

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