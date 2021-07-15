ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 1.3% بمستهل جلسة الخميس

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10600 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13037 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4140 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 3410 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 4.3 مليون سهم، 700 سهم، 50 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للزيوت والصابون، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، 218.5 ألف سهم، 5220 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 6.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مصر للزيوت والصابون، إعمار مصر للتنمية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 1040 سهم، 269.8 ألف سهم، 290 ألف سهم، 211.5 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 600 سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 216.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو عام 2021 مقابل 8.98 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وحققت الشركة صافي ربح بلغت 413.3 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 477 مليون جنيه بنسبة نمو 187%.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، سبب التطور الإيجابي في نتائج الأعمال غير المدققة المستقلة والمجمعة للعام 2020/2021، إلى استمرار التعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط فضلًا عن التفعيل المستمر والمتنامي في تحقيق التكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع البترول، والذي نتج عنه استحداث طرق خلط جديدة كان لها التأثير الإيجابي في خفض تكلفة التغذية بالإضافة إلى استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولية، فضلًا عن زيادة الطلب على منتجات الشركة خاصة من الزيوت والشموع.