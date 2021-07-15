اختطاف طفل بالسيدة زينب والشرطة تحرره فى مرسى مطروح

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت اشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن فى كشف غموض واقعة اختطاف طفل بمنطقة السيدة زينب وتم تحريره فى محافظة مرسى مطروح، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب ، بمفادة تلقيه بلاغا من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم، بغياب نجله ، 10 سنوات، عقب خروجه من مسكنه لشراء بعض المستلزمات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة مطروح) حول التجارة، وأنه مدين للأخير بمبلغ مالى، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة نجل الأخير ، مقيم بذات العنوان.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لكون والد المجنى عليه مدين لوالده بمبلغ مالى قيمة معاملات تجارية بينهما، فاختمرت فى ذهنه فكرة استدراج الطفل واختطافه "دون علم والده"، وفى سبيل ذلك توجه للمنطقة محل سكن والد المجنى عليه، وقام باستدراج الطفل واختطافه مستغلاً معرفته به ووالده لسابقة تردده على مسكنهما، وقام باحتجازه بمحافظة مطروح، لإجبار المُبلغ على رد المبالغ المالية المدين بها لوالده، وأضاف بأنه قام بإطلاق صراح الطفل بذات المنطقة، وتم بإرشاده العثور على الطفل بمكان التخلى عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.