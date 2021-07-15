احتجاز رئيس أمن القصر الرئاسى فى هايتى للتحقيق فى اغتيال الرئيس

كتب: محمد جمال

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، أن السلطات فى هايتى قبضت على رئيس أمن القصر الرئاسى، فى إطار التحقيقات فى اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقالت الصحيفة إن المتحدثة باسم الشرطة أوضحت أن الشرطة احتجزت رئيس فريق أمن القصر الرئاسي ديميترى هيرارد.

وذكرت الصحيفة أن الادعاء في هايتي يسعى لمعرفة سبب عدم مواجهة المهاجمين مقاومة كبيرة في مقر إقامة الرئيس.

وقُتل مويس بالرصاص في منزله يوم السابع من يوليو على يد فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا ومواطنين اثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وقالت الشرطة الكولومبية، اليوم، إنها تبحث عن ثلاثة كولومبيين آخرين كانوا في هايتي وجمهورية الدومينيكان.

وأكدت كولومبيا أن السلطات في هايتي هي التي تقود التحقيق.

وذكر مدير الشرطة الوطنية الكولومبية لويس فارجاس أنه ليس لديه معلومات بشأن تقرير لمحطة تلفزيونية كولومبية أمس أشار إلى تورط القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي كلود جوزيف في الاغتيال. ولم يعلِّق جوزيف على التقرير.