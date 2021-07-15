اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:55 ص
أكرم القصاص
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إنشاء مدرسة جديدة ومجمع خدمات بقرية كفر جمعة ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

الخميس، 15 يوليه 2021 01:00 ص
إنشاء مدرسة جديدة ومجمع خدمات بقرية كفر جمعة ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف هانى الجويلى رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال هانى الجويلى، رئيس مدينة ببا، جنوب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع، إن مبادرة حياة كريمة تسير بوتيرة سريعة داخل قرى المركز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية .
 
وأضاف هانى الجويلى، أنه يتم العمل فى إنشاء مدرسة كفر جمعة التابعة لقرية سدس جنوب محافظة بنى سويف لتخفيف العبئ على إطفال وتلاميذ القرية للذهاب إلى القرى المجاورة وخفض كثافة الفصول.
 
وأكد الجويلى، بدء العمل فى مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية سدس التابعة لمركز ببا ليقدم كافة الخدمات لأهالى الوحدة المحلية لقرية سدس من تموين وبريد وتضامن اجتماعى وخدمات الوحدة المحلية.
 
 
 

 


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