إنشاء مدرسة جديدة ومجمع خدمات بقرية كفر جمعة ضمن "حياة كريمة" ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال هانى الجويلى، رئيس مدينة ببا، جنوب محافظة بنى سويف، لـ"اليوم السابع، إن مبادرة حياة كريمة تسير بوتيرة سريعة داخل قرى المركز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية .