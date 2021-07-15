إعداد دراسات فنية لتموين السفن بالغاز المسال من خلال مصانع الإسالة

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن إعداد دراسات فنية لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال من خلال مصانع الإسالة ب "إدكو – دمياط".

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن تلك الدراسات تتضمن تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال من خلال مصانع الإسالة وذلك من خلال التموين من سفنية لسفينة.