اليوم السابع
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إعداد دراسات فنية لتموين السفن بالغاز المسال من خلال مصانع الإسالة

الخميس، 15 يوليه 2021 03:00 ص
إعداد دراسات فنية لتموين السفن بالغاز المسال من خلال مصانع الإسالة الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول عن إعداد دراسات فنية  لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال من خلال مصانع الإسالة ب "إدكو – دمياط".
 
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن أن تلك الدراسات تتضمن تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال من خلال مصانع الإسالة  وذلك من خلال التموين من سفنية لسفينة.
 
وكانت دراسة لمنظمة الدول العربية ال مصدرة للنفط "أوابك"، تحت عنوان "استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري"، قد كشفت عن  أن بعض الشركات العربية في مصر والإمارات وعمان وقطر، توصلت إلى توقيع اتفاقيات وتفاهمات أولية مع شركات عالمية لإنشاء محطات لتموين السفن بالغاز المسال، بإجمالي أربعة مشاريع منها ما دخل مرحلة التصميمات الهندسية، ومنها ما زال قيد المناقشة، لافتة إلى أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، لا شك أنه سيمكًنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد.
 

البترول

الغاز

الغاز المسال

تموين السفن بالغاز المسال

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