إسعاف أسوان: علاج طالبة ثانوية عامة تعرضت لأزمة صحية تنفس أثناء الامتحان

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، أن سيارة الإسعاف المتمركزة أمام لجنة مدرسة التجريبية الثانوية بنات بمدينة إدفو، لمتابعة امتحانات الثانوية، تعاملت مع طالبة أصيبت بضيق تنفس أثناء أداء امتحان اليوم.

وأضاف الدكتور الدخيلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرفق الإسعاف ساهم فى التعامل مع 9 حالات مصابة منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يوليو الماضى، منهم 5 طلاب و3 مراقبين وعامل، وتم نقل 5 منهم إلى المستشفيات القريبة بينما تم إسعاف 4 فى المكان.

وأشار مدير مرفق إسعاف أسوان، إلى أنه تم تجهيز 30 سيارة إسعاف للتمركز أمام لجان الثانوية العامة البالغ عددهم 30 لجنة موزعين على مراكز أسوان الخمس "أسوان وإدفو وكوم أمبو ودراو ونصر النوبة"، موضحاً بأن هذه السيارات مزودة بالأجهزة والإمكانات الطبية اللازمة لإسعاف الحالات ونقلها إلى المستشفيات، ويوجد مع كل سيارة سائق ومسعف للتعامل مع الحالات والأزمات الصحية التى قد يتعرض لها الطلاب والمراقبين وجميع المسئولين عن لجان الثانوية العامة ونقل الحالات إلى أقرب مستشفى إذا استدعى الأمر ذلك.