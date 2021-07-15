إستونيا تعلن طرد دبلوماسى روسى ردًا على طرد القنصل الإستونى

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استدعت وزارة الخارجية الإستونية اليوم الخميس السفير الروسي في تالين ألكسندر بيتروف، لتسليمه مذكرة بشأن إعلان أحد دبلوماسيي السفارة الروسية شخصًا غير مرغوب فيه؛ ردًا على طرد القنصل الإستوني مارت لاتي، من سان بطرسبورج.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية - أوردته وكالة أنباء تاس الروسية - "نأمل ألا يضر هذا الحادث بالعلاقات الثنائية بين استونيا وروسيا"، وأشارت إلى أن استونيا لا تزال مهتمة بإقامة علاقات حسن جوار وبناءة مع الجانب الروسي.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت طرد الدبلوماسي الإستوني مارت لاتيه على أن يغادر البلاد خلال 48 ساعة، وبعدها أعلن المكتب الإعلامي للاستخبارات الروسية أن الدبلوماسي الإستوني تم رصده أثناء تسلمه معلومات سرية من مواطن روسي.