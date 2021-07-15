إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة إلى محكمة الجنح

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 3 من أصحاب السوابق إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والاستيلاء على 3 سيارات.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم باكتشاف سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وأفاد بأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات نجحت الشرطة فى تحديد مكان السيارة بمنطقة الوراق فى الجيزة، فتم تقنين الإجراءات وضبطها بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة، والذى اعترف بشراء السيارة من (شخصين - مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية") مقابل مبلغ مالى وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما ضبطت الشرطة السيارتين الأخريين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.