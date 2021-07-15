"أوقاف الشرقية" تعلن بيع 2000 صك أضحية فى إدارات المحافظة حتى الآن

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت مديرية أوقاف الشرقية، بإشراف الشيخ مجدى بدران وكيل الوزارة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الالتزام المساجد بالضوابط والإجراءات الاحترازية، ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالإدارة للاستعداد واستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ ناصر عبد الأعلى، مدير الدعوة بأوقاف الشرقية لـ"اليوم السابع"، إن تم اختيار المساجد التى تؤدى بها صلاة الجمعة وبها أمام وخطيب لأداء الصلاة وعدم السماح بإقامة الصلاة فى الزوايا أو ساحات، والالتزام كل مصلى بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد، بالنسبة للقائمة الالتزام بضمون الخطبة المقررة من الوزارة، وألا يزيد الوقت عن 10 دقائق والتكبيرات 7 دقائق حفاظا على سلامة المصليين.

وأضاف أنه غرفة العمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بالإدارات برئاسة مدير الإدارة والمفتشين ومفتش المتابعة، لمباشرة المساجد ولحل أى مشكلة أن وجدت، وفى حالة رصد أى مخالفة تقوم كل لجنة فى الإدارة الفرعية تتواصل مع اللجنة الرئيسية بديوان المديرية والتى ترفع تقريرها للوزارة، والتشديد على تعقيم ونظافة جميع المساجد.

وبشأن مشروع صكوك الأضحية، أكد، أن الشرقية نحجت فى جمع أكثر من 2000 صك، والذى يؤكد ثقة المواطنين فى المشروع ونجاحه والمستمر، فى توصيل الأضاحى للمستحقين الذى حفز المواطنين على مشاركة، لافتا إلى أن الشرقية تصدرت المحافظات هذا العام.