"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 167 صك أضحية حتى الآن فى 11 إدارة بالمحافظة

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن نتائج بيع الصكوك وصلت لبيع 167 صك أضحية حتى الآن فى 11 إدارة أوقاف مختلفة، وهى ما يلي:- (ديوان عام المديرية – النمسا – اسنا – بندر الأقصر – أصفون – كومير – الطود- القرنة – أرمنت – الزينية – البياضية)، مؤكداً على أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والاهداف المرجوه منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف الاقصر، معلناً عن توالى قيام المديرية بتوفير خدمه طلب صك أضحية عن طريق الاتصال الهاتفي على رقم 01097143996 أو رساله نصية على موقع التواصل الاجتماعي ( واتساب ) على رقم 01097143996.

ووجه الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، الشكر للمسؤولين عن مشروع "صكوك الأضاحي" بالمديرية لما يبذلونه من جهد كبير، والذى نتج عنه بيع ما يقرب من 160 صكا على مستوى محافظة الأقصر، وذلك داخل 11 إدارة بالمحافظة.