اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط قضيتى تهريب آثار خلال 24 ساعة

الخميس، 15 يوليه 2021 11:36 ص
أمن المنافذ يضبط قضيتى تهريب آثار خلال 24 ساعة الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع - مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار، تم ضبط عدد (2) قضية متنوعة، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (20) قضية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية، في ضبط عدد (1380) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (189) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط عدد (3) قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

 


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