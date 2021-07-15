أسعار الذهب اليوم فى مصر.. "الأونصة" تنتظر إعلان البطالة البريطانية

كتب – إسلام سعيد

ينتظر سوق الذهب اليوم الخميس 15 يوليو 2021 عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية الهامة، التي من المتوقع أن تؤثر على حركة المعدن النفيس في الأسواق، ومن بين أبرز الأحداث الاقتصادية اليوم إعلان معدّل البطالة والتغيّر في التوظيف البريطاني

ومن المقرر إعلان، معدّل البطالة الأسترالى والتغيّر في التوظيف وإعلان إجمالي الناتج المحلي الصيني (سنوي) (الربع 2) ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية (يوليو) وطلبات إعانات البطالة الأمريكية والإنتاج الصناعي الأمريكي (شهريا( وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "باول" ومؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندى.

ولعل الأحداث والتقارير المرتقبة سيكون لها آثار كبيرة على الذهب، والذى انتعش بشكل كبير أمس الأربعاء مسجلاً مستويات تقترب من 1830 دولار، وهى الأعلى خلال أكثر من شهر تقريبًا، مدعوماً بتراجع عائد السندات الأمريكية آجال 10 سنوات.

أسعار الذهب في مصر بلغت مستويات 794 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر، وهو المستوى الأعلى تقريبا للذهب في مصر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وقال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أن الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من التحسن قبل أن يغير البنك المركزي سياسته النقدية شديدة السهولة.

وفي تصريحات معدة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أشار رئيس البنك المركزي إلى التحسينات وقال إن سوق العمل على وجه الخصوص لا يزال أقل بكثير مما كان عليه قبل انتشار جائحة Covid-19.

وأشار باول إلى أن معيار الفدرالي المتمثل في "مزيد من التقدم الكبير" نحو التوظيف الكامل واستقرار الأسعار لا يزال "بعيد المنال". لقد لاحظ أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون على الأقل عن تقليل وتيرة شراء الأصول.

وفيما يتعلق بالتضخم ، قال باول إنه "زاد بشكل ملحوظ ومن المرجح أن يظل مرتفعًا في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع". لكنه تمسك باعتقاده الذي كثيرا ما يعلن أن الزيادة الحالية مؤقتة وسيتم تعويضها مع عودة الظروف إلى طبيعتها.

وكانت الأسواق تراقب اتصالات بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مؤشرات حول متى سيبدأ الفدرالي في تخفيض حده الأدنى البالغ 120 مليار دولار شهريًا في مشتريات السندات لأنه يبقي أسعار الفائدة ثابتة بالقرب من الصفر.