اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 07:20 ص
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أسعار الأسماك اليوم الخميس فى أسواق الجملة

الخميس، 15 يوليه 2021 07:00 ص
أسعار الأسماك اليوم الخميس فى أسواق الجملة أسماك ـ أرشيفية
كتب ـ أحمد حمادة

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ننشر أسعار الأسماك فى سوق الجملة اليوم الخميس 15-7-2021 عقب هبوط أمس بقيمة محدودة فى أسعار البلطى المزارع وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى وانخفاض الطلب على الأسماك والاقبال على اللحوم الحمراء.

 

وسجلت أسعار البلطي مزارع 1  الكيلو 19 – 21 جنيها للكيلو مقابل  20 - 24جنيها للكيلو، وانخفض البلطي المزارع 2 ليسجل 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل 17-19، بينما تراوح أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

 

سجل البورى "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو .

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

هذه الأسعار تختلف عن أسعار المستهلكين والتي تشهد تفاوت كبير من منطقة إلى أخرى.


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أسعار السمك اليوم

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