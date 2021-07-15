أخبار مصر.. الرئيس: تطوير قرى الريف أضخم مشروع تنموى في تاريخ مصر الحديث

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وتأكيد الرئيس أن تطوير قرى الريف أضخم مشروع تنموى في تاريخ مصر الحديث.. وغيرها من الأخبار المهمة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..







الرئيس السيسى يلتقى مجموعة من رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة "حياة كريمة".. ويؤكد: أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث ويمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





مصطفى مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتوفير وجبة مدرسية ذات قيمة غذائية



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.





وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تيمور 14 بالجيش الثالث الميدانى



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى " تيمور 14" للجيش الثالث الميدانى والذى يستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

الإفتاء: ذبح الأضاحى وإلقاء مخلفاتها بالطريق العام حرام شرعا.. فيديو



أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاءت معظمها عن أحكام الأضحية وكيفية ذبح الأضاحي، فيما طلب أحد المتابعين التشديد على عدم ذبح الأضاحي في الشوارع وإلقاء مخلفات الذبح في الشوارع.





"التعليم" تعلن فتح باب القبول لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الأحد



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).





معلومات الوزراء: مصر تقفز 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021



نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانًا فى 2021". ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر فى التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتى أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر فى 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر فى المرتبة الـ 71، والبرازيل فى المرتبة الـ 129، وغيرهما.





استمرار الجسر الجوى بين مصر وتونس.. طائرة مساعدات طبية جديدة للأشقاء فى تونس



أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التى تمر بها تونس.





السد الإثيوبى تحت "الحصار الدبلوماسى".. القاهرة والخرطوم تواصلان كشف أكاذيب أديس أبابا.. السودان يطرق أبواب مجلس حقوق الإنسان.. شكرى يكثف المباحثات مع الاتحاد الأوروبى.. ووزير خارجية النمسا يحذر نظام آبى أحمد



حصار دبلوماسي وتحركات مكوكية لكشف الأكاذيب وإجلاء الحقائق تقوده كلاً من مصر والسودان في مواجهة التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة في ظل تمسك حكومة آبي أحمد بالتصعيد واللجوء لإجراءات أحادية فيما يتعلق بملء خزانات السد بما يخالف قواعد القانون الدولي وما تم الاتفاق عليه في جولات المفاوضات الممتدة مع القاهرة والخرطوم.





فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية أول وثانى وثالث أيام العيد بكامل طاقتها



تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة أول وثانى وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجدة بأسعار أقل من مثيلاتها من الأسواق الأخرى، كما تقوم شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى، لاستكمال صرف المنظومة التموينية، وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات.





امتحانات الثانوية العامة من المحافظات.. تباين الأراء حول امتحان الجغرافيا.. طلاب أسوان: فى مستوى الطالب المتوسط.. الفيوم: صعب وبه جزئيات من خارج المنهج.. وضبط 3 طلاب "هكروا" جهاز التابلت بالقليوبية.. صور



أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية اليوم الخميس، امتحان الجغرافيا وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات قبل دخول اللجان، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، وشهدت اللجان من الخارج إجراءات أمنية مشددة لتأمين الامتحانات.





فيديوهات حسن راتب.. جهات التحقيق تستمع للجنة فحص هواتف رجل الأعمال ونائب الجن



تستمع جهات التحقيق، عقب عيد الأضحى المبارك مباشرة، لأقوال لجنة الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإحدى شركات الاتصالات، عن رأيهم في تقريرهم حول فحص الهواتف المحمولة لكل من رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت، وشقيقه "عزالدين"، وآخرين وتفريغ محادثات "الواتس آب" والمكالمات الهاتفية واستعادة الفيديوهات المحذوفة من الهواتف، وذلك ضمن إجراءات التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".





سعد الحريرى يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية



قال سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن موقف الرئيس ميشال عون لم يتغير ولا اتفاق مع الرئيس.. وأضاف فى كلمة مقتضبة عقب لقائه الرئيس اللبناني: قدمت اعتذارى عن تشكيل الحكومة اللبنانية بعد إصرار عون على موقفه.





جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد 16 عاما لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال



قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما.





تعرف على سر الرقم 666 الشيطانى من الكتاب المقدس



منذ سنوات ربط الكثيرون بين رقم بعينه وبين الشيطان، حيث يعود هذا الرقم إلى النصوص اليونانية القديمة من 2000 عام، ومع مرور الوقت أصبح "666" رمزا محرما ولا ينبغى البحث عنه والإشارة إليه باعتباره رمزا للشيطان بكل ما يمثله من شرور فى الدنيا.





إكسبريس البريطانية: قناع توت عنخ آمون قد يكون لنفرتيتى وليس للفرعون الذهبى



توت عنخ آمون محور اهتمام الباحثين فى الآثار المصرية، الذين حاولوا منذ اكتشاف قبره على يد هوارد كارتر عام 1922، فك الغموض الذى يحيط الفرعون الشاب، وظلت أسئلة كثيرة تتعلق بتوت عنخ آمون محور جدل بين علماء الآثار، كمسألة وفاته، وإن كان والده إخناتون ووالدته نفرتيتى، وتاريخ وراثته للعرش.





ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





تامر حسنى ردًا على حلا شيحة: لغيتلك مشاهد كتير بطلبك وتقاضيتى مبلغًا كبيرًا



رد النجم تامر حسنى، على تصريحات الفنانة حلا شيحة ضده والتي كتبتها على حسابها بموقع "انستجرام" فجر اليوم الخميس، والتي انتقدت نجم الجيل وتبرأت من كليب "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا"، ومن المشاهد الرومانسية التي جمعتها به واتهامها له بأن أخلف وعده معها وعرض الكليب.





فرجاني ساسي يودع جماهير الزمالك: "هي دي سنة الحياة"



ودع التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفني في رسالة له علي حسابه الشخصي بموقع تويتر ، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمي مع الفريق بعد انتهاء تعاقده .





المنتخب الاولمبي يتوجه إلي طوكيو بطائرة خاصة.. صور وفيديو



توجه منذ قليل، منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلي طوكيو علي متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 التي تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم استراليا يوم 28

طوكيو تسجل أعلى معدل من الإصابات بكورونا قبل 8 أيام من الأوليمبياد



سجلت عاصمة اليابان ألف و308 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، في أعلى معدل إصابات في طوكيو منذ يناير الماضي وقبل ثمانية أيام فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية.