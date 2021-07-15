أجمل من أوروبا.. شاهد أسراب الحمام بميدان العروسة بالغردقة تعرف صاحبها منذ 7 سنوات

وقال عبد الرحيم صاحب مبادرة إطعام الحمام، إنه منذ سنوات طويلة شاهد زوجا من الحمام يبحث عن الطعام فقام بتقديم بقايا من طعام لديه لهما ودأب على هذا السلوك يوميا حتى بدأ العدد يتزايد تدريجيا ووصل بعد 7 سنوات لأكثر من 1000 حمامة متواجدة بصفة دورية تحط أمام المحل للحصول على الطعام ثم تغادر بعد ذلك الي اعشاسها.

وأضاف عبد الرحيم أنه يفعل ذلك قاصدا الثواب من الله ليس أكثر ويتمنى أن يقوم أصحاب المحلات بعمل نفس الشيء وتوفير الطعام لتلك الكائنات المسالمة والتي تعبر عن السلام والتسامح حيث تحول هذا المكان الي لوحة من الطبيعة تجذب السياح والزائرين الذين يقومون بالتقاط الصور مع اسراب الحمام بطرق إبداعية كما يطلب أغلبهم بعض الحبوب لاطعام الحمام كما يفعل هو.

وأكد عبد الرحيم أنه منتظم في تقديم الطعام لاسراب الحمام في مواعيد منتظمة على مدار اليوم وفي حال انشغاله أو تأخره عن الموعد يقوم بعض الحمام بالدخول الي المحل وتنبيهه باحتياجهم للطعام فيقوم على الفور بتحضير وجبات الحبوب والقائها أمام المحل حتى أصبحت العلاقة بينه وبين الحمام علاقة ذات خصوصية فالحمام لا ينسى صاحبه رغم مرور كل تلك السنوات