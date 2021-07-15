اليوم السابع
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أبرز 8 تصريحات من كلمة محمود محيى الدين فى مؤتمر حياة كريمة.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 10:30 م
أبرز 8 تصريحات من كلمة محمود محيى الدين فى مؤتمر حياة كريمة.. فيديو الدكتور محمود محيى الدين
كتب محمد تهامى زكى

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كشف الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الأمم المتحدة اختارت مبادرة حياة كريمة، من ضمن أفضل الممارسات على مستوى العالم، وأنها توفر فرص العمل والارتقاء بحياة الناس فى هذه القرى.

 

وفى السطور التاللية، أبرز 8 تصريحات للدكتور محمود محيى الدين، خلال كلمته فى المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى جاءت كالتالى:

1- الأمم المتحدة تعتبر مبادرة حياة كريمة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.

2- الأمم المتحدة تستند إلى معايير دولية فى الاختيار.

3- تراعى الأمم المتحدة فى الاختيار قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر المدقع.

الدكتور محمود محيى الدين
الدكتور محمود محيى الدين

4- تراعى أيضا تكافؤ الفرص فى الإتاحة لكافة الناس وأيضا بالتركيز على الفئات الأكثر فى المجتمع مثل النساء والأطفال.

5- الاهتمام بكل ما يرتبط بنوعية الحياة سواء فى القرى أو الأحياء الصغيرة.

6-   من معايير اختيار الأمم المتحدة لحياة كريمة وجود برنامج زمنى محدد وليست مفتوحة، بدأت من 2019 حتى الانتهاء عام 2024.

ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة
مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة

7- مبادرة حياة كريمة بتركيزها على القرى تتيح فرص العمل والارتقاء بحياة الناس فى هذه القرى.

8- مبادرة حياة كريمة تساهم فى تزايد معدلات النمو الأكثر شمولا للكافة.

 

 

 

 

 


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