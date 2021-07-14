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7.5 مليار دولاراستثمارات.. 5 معلومات عن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:00 ص
7.5 مليار دولاراستثمارات.. 5 معلومات عن مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بتروكيماويات ـ ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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يضع مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات مصر فى مصاف الدول المنتجة لمنتجات البتروكيماويات عالية الجودة ويعد أحد أهم المشروعات التى يعمل قطاع البترول على تنفيذها حالياً وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع والتى كانت كالتالى..

 

1- التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 7.5 مليار دولار.

2- انتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة منها البارازلين والبنزول ومنتج وقود السفن منخفض الكبريت طبقاً للمواصفات القياسية العالمية IMO 2020.  .

3- سد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض بما يسهم فى تحقيق دخل اضافى من العملة الصعبة ويسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة.

4- يعد أكبر مشروع للبتروكيماويات فى مصر وأفريقيا.

5- يضم مجمعاً لإنتاج المنتجات البتروكيماوية والبترولية ذات القيمة المضافة مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبوليستر.


البترول

البتروكيماويات

مجمع البحر الأحمر

وقود السفن

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