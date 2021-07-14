اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو بداية من الإثنين المقبل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:58 م
6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو بداية من الإثنين المقبل اجتماع الحكومه -أرشيفية
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من المنتظر أن يحصل الموظفين والعاملين الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام على إجازة لمدة 6 أيام تبدأ الإثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو المجيدة.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في  مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

عيد الأضحى

اجازة عيد الاضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تعلن بدء المرحلة الأولى من مبادرة تصنيع مشتقات البلازما

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:42 م

وزيرة الصحة: الصحة العالمية تضع مصر فى مستوى أقل من حيث خطر انتشار وباء كورونا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:41 م

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والحكومة والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك والذكرى الـ 69 لثورة 23 يوليو المجيدة..مدبولي: تكليفات مشددة من الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعات العاصمة الادارية الجديدة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:06 م

الحكومة تنفى بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:14 ص

رئيس الوزراء يشهد بروتوكول تحويل مدارس فنية إلى مشتركة للتكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:43 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة