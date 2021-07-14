6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو بداية من الإثنين المقبل

كتبت هند مختار

من المنتظر أن يحصل الموظفين والعاملين الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام على إجازة لمدة 6 أيام تبدأ الإثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى وثورة يوليو المجيدة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الإثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.