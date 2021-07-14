464 مجزرا حكوميا لذبح الأضاحى بالمجان فى أول 3 أيام بالعيد.. اعرف التفاصيل

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للمجازر، أن كل المجازر ستفتح بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال أول ثلاثة أيام فى عيد الأضحى المبارك، موضحا أن تلك المجازر يتوافر فيها أطباء بيطريون للكشف على الأضحية قبل الذبح بالمجان.



وقال مدير عام الإدارة العامة للمجازر، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المجازر المجانية هى المجازر الحكومية وليست الخاصة، لأنه لا يوجد ولاية عليها، موضحا أن هناك 464 مجزرا حكوميا على مستوى الجمهورية.



ولفت مدير عام الإدارة العامة للمجازر، إلى أن هناك استعدادات خاصة لكل المجازر والأطباء البيطريين متواجدون حتى انتهاء عيد الأضحى، وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب وجود مطهرات.