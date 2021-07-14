12 أغسطس.. فتح باب التقديم لكلية الشرطة لعام 2021

كتب محمود عبد الراضي

أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس.

ويكون ذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس القادم حتى 6 سبتمبر وذلك بمجموعة 65٪؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.