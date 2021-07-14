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100 ألف طالب بشعبة علمى رياضة يبدأون امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 ص
100 ألف طالب بشعبة علمى رياضة يبدأون امتحان الجبر والهندسة للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل قرابة 100 ألف و435 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة بالثانوية العامة، أداء امتحان الرياضيات البحتة "جبر، وهندسة فراغية" حيث انطلقت لجنة الامتحان 10 صباحا وتستمر حتى 12 ظهرا، كما يؤدي طلبة الثانوية العامة(المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالب وطالبة.


وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 



 


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