وزير الطيران المدنى فى جولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الثلاثاء مبنى الركاب رقم 3 زيارة مفاجئة، بحسب بيان أصدره المركز الإعلامى لوزارة الطيران الصادر منذ قليل.

وأكد البيان أن الزيارة تأتى في ضوء زيادة الحركة الجوية وكثافة التشغيل التي تشهدها المطارات المصرية خلال أجازةالموسم الصيفى الحالي، وذلك للوقوف علي انتظامية سير العمل بالمطار ومتابعة حركةالسفر والوصول والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، رافقه خلال الجولة الأستاذ باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالة الوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظارالسيارات ، كما اطمأن سيادته على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخلمبنى المطار حفاظا على سلامة وصحة العاملين و الركاب.

كما أشاد وزير الطيران خلال الجولة بمجهودات العاملين المبذولة بالمطار، ووجه سيادتهبضرورة الإستعداد للزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال أجازة عيد الأضحى والأجازات الصيفية ، حيث من المقرر أن تنظم مصرللطيران ٢٤٠ رحلة داخلية إلى كل منشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم بالإضافة إلي رحلات شركات الطيرانالمصرية الخاصة خلال اجازة العيد وكذلك كثافة التشغيل التي تشهدها رحلات الوصولالدولية خلال تلك الفترة.

وفي ختام جولته قدم وزير الطيران المدني الشكر لجميع الجهات العاملة بالمطار من رجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي وشركاتالخدمات العاملة بالمطار علي جهودهم المشرفة .