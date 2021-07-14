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وزيرة التضامن: مبادرة "حياة كريمة" تقدم جميع الخدمات لتحسين حياة المواطنين

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:44 م
وزيرة التضامن: مبادرة "حياة كريمة" تقدم جميع الخدمات لتحسين حياة المواطنين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
إبراهيم حسان

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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "حياة كريمة" تقدم كافة الخدمات لتحسين حياة المواطنين، مبينة أن المبادرة كانت مشغولة في البداية بخدمات مباشرة للأسر كتوصيل المياه والصرف الصحي للمنازل، قبل أن تتوسع لتقديم الخدمات للقرى ككل.

وأوضحت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، عبر قناة CBC، أن الاستثمار في البشر في إطار مبادرة "حياة كريمة" من الاهتمامات الأساسية للقيادة السياسية التي وجهت بذلك منذ البداية، متابعة: "نسعى لتقديم حملات توعية للأسر المصرية، وتوعية المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مساعدة المواطنين ذوى الإعاقة وتقديم الخدمات التعليمية للأطفال، بالتعاون مع جمعيات حكومية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، بجانب خدمات الكشف المبكر صحيا على أصحاب القدرات الخاصة، وضعاف السمع وغيرها من الخدمات الأخرى للأسر في القرى.

وتابعت: "نسعى لتوعية الأسر وتوفير فرص العمل المتاحة للشباب، بجانب محو الأمية، واخترنا أكثر الأماكن التي بها مشكلة في المفاهيم ببعض القرى، في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، واخترنا 4 – 5 قضايا سنركز عليها لتوعية المواطنين بها في الفترة المقبلة، ونعمل مع الأزهر الشريف ووزارات الثقافة والشباب والإعلام، باعتبارها الوزارات المسئولة عن الوعي".


نيفين القباج

وزيرة التضامن الاجتماعي

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