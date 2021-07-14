اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة التجارة: نعمل على إقامة منطقة لوجيستية دائمة فى جنوب السودان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:56 ص
وزيرة التجارة: نعمل على إقامة منطقة لوجيستية دائمة فى جنوب السودان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن سعادتها بزيارتها الأولى لجنوب السودان للمشاركة في افتتاح معرض "صنع في مصر"، قائلة: "شعرت أن شعب جنوب السودان يحب مصر ومواطنيها، والمعرض عبارة عن تشكيلة من أكثر من 40 شركة مساهمة بمنتجات متنوعة".

وأضافت جامع، في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، إن هناك مصريين يقيموا مصنعا في جوبا ويشاركون في معرض "صنع في مصر" بمنتجات عالية الجودة جدا، متابعة: "نستهدف شركات تجارية كبيرة مع جنوب السودان، لأن العلاقة الحالية لا ترقى لمستوى البلدين، ويجب أن نعظم استثماراتنا في جنوب السودان لنقل الخبرات وللاستفادة من الموارد الموجودة بها".

وأوضحت نيفين جامع، أن رئيس الوزراء حريص على متابعة ما يتم توقيعه من مذكرات تفاهم مع جميع الدول، خاصة جنوب السودان، ليتم وضع مذكرات التفاهم موضع التنفيذ، بغرض تهيئة بيئة الأعمال لرجال الأعمال للعمل والاستثمار.

وتابعت: "من يتفقد المعرض اليوم يعرف مدى جودة المنتجات المصرية، ومدى احتياج أشقائنا في جنوب السودان لها، ونريد العمل على منطقة لوجيستية دائمة هناك يتم عرض المنتجات المصرية بها، ومعرض صنع في مصر بداية لكثير من المعارض والتعاون، ونعد أن يكون معرضا سنويا مستقبلا".


نيفين جامع

وزيرة التجارة والصناعة

جنوب السودان

اخبار

معرض صنع فى مصر

جوبا

التبادل التجارى

الصناعة المصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتتاح معرض "صنع فى مصر" بجوبا.. وزيرة التجارة: يضم سلعا غذائية وأدوات طبية وأجهزة منزلية ونسعى لتحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى.. وزير الاستثمار بجنوب السودان: المعرض يعكس قوة العلاقات الاقتصادية مع مصر

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:00 م

وزير الاستثمار بجنوب السودان: معرض صنع فى مصر يساهم بانخفاض الأسعار بجوبا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:03 م

وزيرة التجارة: معرض "صنع فى مصر" بجوبا تأكيد على دورنا نحو أشقائنا بجنوب السودان

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:14 م

وزير التموين يفتتح معرض صنع في مصر بجنوب السودان غدا

الإثنين، 12 يوليه 2021 07:18 م

التموين تشارك بمعرض صنع فى مصر فى جنوب السودان

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:01 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة