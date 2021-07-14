وزيرة التجارة: نعمل على إقامة منطقة لوجيستية دائمة فى جنوب السودان

إبراهيم حسان

أعربت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن سعادتها بزيارتها الأولى لجنوب السودان للمشاركة في افتتاح معرض "صنع في مصر"، قائلة: "شعرت أن شعب جنوب السودان يحب مصر ومواطنيها، والمعرض عبارة عن تشكيلة من أكثر من 40 شركة مساهمة بمنتجات متنوعة".



وأضافت جامع، في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذى يذاع عبر قناة CBC، إن هناك مصريين يقيموا مصنعا في جوبا ويشاركون في معرض "صنع في مصر" بمنتجات عالية الجودة جدا، متابعة: "نستهدف شركات تجارية كبيرة مع جنوب السودان، لأن العلاقة الحالية لا ترقى لمستوى البلدين، ويجب أن نعظم استثماراتنا في جنوب السودان لنقل الخبرات وللاستفادة من الموارد الموجودة بها".



وأوضحت نيفين جامع، أن رئيس الوزراء حريص على متابعة ما يتم توقيعه من مذكرات تفاهم مع جميع الدول، خاصة جنوب السودان، ليتم وضع مذكرات التفاهم موضع التنفيذ، بغرض تهيئة بيئة الأعمال لرجال الأعمال للعمل والاستثمار.



وتابعت: "من يتفقد المعرض اليوم يعرف مدى جودة المنتجات المصرية، ومدى احتياج أشقائنا في جنوب السودان لها، ونريد العمل على منطقة لوجيستية دائمة هناك يتم عرض المنتجات المصرية بها، ومعرض صنع في مصر بداية لكثير من المعارض والتعاون، ونعد أن يكون معرضا سنويا مستقبلا".