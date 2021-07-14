واشنطن وسول يؤكدان أهمية التنسيق لردع التهديدات النووية من كوريا الشمالية

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أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك، أهمية التنسيق الوثيق بين بلاده والولايات المتحدة لردع التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع "ووك"، اليوم الأربعاء، مع الأدميرال تشارلز ريتشارد قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية المسؤولة عن الردع النووي.

وكشف الأدميرال تشارلز عن أن القيادة الاستراتيجية الأمريكية قادرة بشكل كامل على توفير ردع موسع لكوريا الجنوبية لاستخدام جميع قدراتها.

وذكرت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية، أن ووك وريتشارد ناقشا خلال لقائهما، الوضع الأمني الإقليمي والردع المشترك.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها قائد القيادة الإستراتيجية الأمريكية بزياره إلى كوريا الجنوبية منذ أغسطس 2017، عندما زار القائد آنذاك جون هايتن البلاد لمراقبة التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإظهار تحالف ثنائي قوي ضد كوريا الشمالية.