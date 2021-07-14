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هيئة الكتاب: أكثر من مليون زائر لمعرض القاهرة واستمرار رقمنة الدورات المقبلة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:25 م
هيئة الكتاب: أكثر من مليون زائر لمعرض القاهرة واستمرار رقمنة الدورات المقبلة معرض القاهرة للكتاب
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور أحمد بهى الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب هو دورة استثنائية ولكنها متميزة، حيث يعد أكبر معرض في العالم منذ أزمة كورونا، وتضمن حضور دور نشر من 25 دولة عربية وأجنبية، لافتا إلى أن رقمنة تذاكر المعرض ستستمر خلال الدورات المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، حضور هذا العدد الكبير من دور النشر في المعرض يؤكد أن مصر بخير وأن هناك وعيا ثقافيا مصريا لدى عموم المصريين.

وأوضح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الجمهور المصرى الذى تجاوز المليون زائر حتى الآن لمعرض الكتاب هو جمهور حريص على أن هذه الفاعلية الثقافية الدولية تخرج بطريقة تليق بمصر، لافتا إلى أن هناك 11 دار نشر عربية وخاصة تشارك في مبادرة بيع الكتب بأسعار تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيها.


معرض القاهره الدولى للكتاب

احمد بهى الدين

الهيئه المصريه العامه للكتاب

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