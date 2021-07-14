"مياه القليوبية: شراء حواجز مطاطية وماصة للزيوت لحماية مأخذ محطات بنها والقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمآخذ محطات مياه الشرب باعتبارها هى أولى خطوات مراحل تنقية المياه، وذلك لضمان استمرار واستدامة الخدمة والتعامل مع الملوثات المؤقتة مثل تسرب الزيوت.

من جانبه، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن شراء حواجز مطاطية ومواد ماصة للزيوت والشحوم لحماية مأخذ محطات "بنها المرشحة- القناطر المرشحة" بمبلغ 670 ألف جنيه.

وقال إن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الشركة لحماية مآخذ محطات مياه الشرب من التلوث نتيجة حوادث تسرب الزيوت والشحوم وضمان استمرارية التشغيل دون التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك التجربة خطوة جديدة ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة لخطط سلامة ومأمونية المياه بالمحطات المذكورة.

وأشار، إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميدانى للعاملين بتلك المحطات على استخدام الحواجز والمواد الماصة فى حالات التسريب وذلك بمأخذ محطة مياه القناطر الخيرية المرشحة بالتعاون مع فريق الشركة لسلامة ومأمونية المياه والعاملين بمحطة القناطر.

الحواجز قبل تركيبها



المواد الماصة للزيوت والشحوم



تركيب الحواجز بمحطات المياه بالقليوبية