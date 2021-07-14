وذكر بيان لوزارة الخارجية الموريتانية أن الطائرتين تحملان أجهزة التنفس وأسرة الإنعاش والكمامات الطبية و15 طنا من الأسماك .. مشيرًا إلى أن هذه المساعدات رافقها فريق طبي ضم أطباء وممرضين لتعزيز ودعم الطواقم الطبية التونسية.



ونقل البيان عن السفير محمد الحنشي الكتاب، المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بوزارة الخارجية الموريتانية قوله إن ذلك جاء بتعليمات سامية من من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لدعم الشقيقة تونس في مواجهة هذا الوباء .. مشيرًا إلى أن موريتانيا وتونس تربطهما علاقات وطيدة ومتنوعة وعريقة.

وأكد وقوف موريتانيا مع تونس الشقيقة، ودعم جهودها لمحاربة جائحة كورونا.



وأعرب وزير الدفاع التونسي، السيد إبراهيم البلتاجي، عن سعادته بهذه المساعدات التي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين، شاكرا الحكومة والشعب الموريتانيين على هذا الدعم الذي لاشك سيعطي دفعا لهذه العلاقات بتوجيهات سامية من قائدي البلدين الرئيس التونسي، قيس أسعيد، والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.



وقال البلتاجي إن هذه المساعدة القيمة ليست بغريبة على موريتانيا الشقيقة .. مشيرا إلى أن موريتانيا وتونس أشقاء وأخوة يتكاتفون ويقدم كل منهم الدعم والمساعدة للآخر.



وأشار إلى أن موريتانيا وعلى الرغم من كونها تعاني من هذه الجائحة إلا أنها عندما رأت أن تونس بحاجة أكبر قامت بتوجيه من رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتقديم هذه المساعدة .. مشيرا إلى أن موريتانيا إذا احتاجت لمساعدة تونس ستجدها إلى جانبها وهو أمر طبيعي بين بلدين شقيقين.