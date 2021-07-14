مهندسون فلسطينيون يفوزون بجائزة "فينيكس" بعد تصميم لإعادة إعمار ميناء بيروت

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حصل 4 مهندسين فلسطينيين، على المرتبة الأولى بجائزة "فينيكس" العالمية، التي تهدف لمعالجة مساحات المخاطر حول العالم واستحضار أفكار مبتكرة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وذلك عن المشروع الذي يحمل عنوان "بيروت المنتِجة بعد الانفجار"، يتمحور حول تصميم وإعادة إعمار ميناء بيروت، الذي دمّره انفجار في الرابع من أغسطس 2020، وفاز بالمركز الأول متفوقاً على 13 مشروعاً آخر، فيما حصل فريق روسي على المركز الثاني، وفريق إيطالي على المركز الثالث.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المشروع الفائز - الذي أعده أربعة مهندسين معماريين فلسطينيين من خريجي جامعة بيرزيت - يهدف إلى إعادة بناء العاصمة اللبنانية بيروت وجعلها مدينة منتجة تعتمد على إمكاناتها الذاتية، وإعادة تدوير مواد من مخلفات الانفجار، واستخدامها في إعادة الإعمار، وكذلك خلق المساحات العامة والأسواق الشعبية، إضافة إلى توفير سكن للمتضررين من الانفجار، حيث فقد نحو 300 ألف لبناني المأوى نتيجة هذه الكارثة.

ويطمح القائمون على هذا المشروع إلى تبنيه وتنفيذه من قبل الدول المانحة والجهات الداعمة لإعادة إعمار الميناء.