اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:57 ص
أكرم القصاص
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ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:00 ص
ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا ملك المغرب محمد السادس
وكالات

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أمرملك المغرب محمد السادس ، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس لدعمها في أزمة تفاقم انتشار مرض "كوفيد-19"، وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات بإرسال وحدتين إنعاش كاملتين بسعة 100 سرير و100 جهاز تنفس صناعى ومولدات أكسجين "نظراً لتفاقم الوضعية الوبائية بهذا البلد المغاربى الشقيق".

وقال البيان إن المساعدات ستنقلها طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية وإنها تأتي "في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك فى إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".

وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.

 


المغرب

تونس

كورونا

فيروس كورونا

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