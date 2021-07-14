ملك المغرب يأمر بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس بسبب انتشار فيروس كورونا

وقال البيان إن المساعدات ستنقلها طائرات تابعة للقوات الملكية الجوية وإنها تأتي "في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك فى إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين".



وتشهد تونس زيادة كبيرة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، وتقول سلطات الصحة إن وحدات الرعاية المكثفة امتلأت عن آخرها وإن الوضع كارثي بعد نجاح البلاد في احتواء الفيروس في الموجة الأولى للجائحة العام الماضي.