مقاتلة روسية من طراز "سو-30" ترافق طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الأسود

موسكو /أ ش أ/

أعلن مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" قامت بمرافقة طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن وسائل مراقبة المجال الجوى التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية رصدت هدفا جويا فوق البحر الأسود يقترب من الحدود الروسية، ومن ثم انطلقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30" للتعرف على هذا الهدف.

وأضاف البيان: "لقد قام طاقم المقاتلة الروسية بالتعرف على الهدف الجوي، وتبين أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وقام بمرافقتها".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "بعد ابتعاد المقاتلة الأجنبية عن الحدود الروسية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدة تمركزها".