اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بانقلاب سيارة بطريق الشيخ سالم فى البحر الأحمر

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:41 م
مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بانقلاب سيارة بطريق الشيخ سالم فى البحر الأحمر حادث تصادم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقى شخصين مصرعهما بينما أصيب 5 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي، تم نقل المصابين والجثث لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 
 
كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 40 طريق الشيخ سالم - الشيخ الشاذلي جنوب البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف لمكان الواقعة. 
 
وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، كما تبين أن السيارة التى تعرضت للانقلاب بدون لوحات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات. 
 
 
 
 

البحر الاحمر

حوادث الطرق

طريق الشيخ سالم

الشاذلي آبو الحسن

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