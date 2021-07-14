اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين فى حادث سير على كورنيش الإسكندرية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:42 ص
مصرع شخصين فى حادث سير على كورنيش الإسكندرية حادث تصادم
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد كورنيش الإسكندرية حادث سير إسفر عن مصرع 2 وإصابة آخر بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والجثامين إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة.
 
وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حادث بسبب سيارة مسرعة اصطدمت لشباب كانوا يستقلون موتوسيكل على الكورنيش وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسم.
 
تم تحرير محضر بالواقع والمعرض على النيابة، وإزالة آثار الحادث من الطريق العام منعا للتكدس المرورى وفتح الطريق.

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حادث سير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة