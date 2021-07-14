مصرع شخصين فى حادث سير على كورنيش الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد كورنيش الإسكندرية حادث سير إسفر عن مصرع 2 وإصابة آخر بسبب السرعة الزائدة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والجثامين إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حادث بسبب سيارة مسرعة اصطدمت لشباب كانوا يستقلون موتوسيكل على الكورنيش وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث بكسور وكدمات فى مختلف أنحاء الجسم.

تم تحرير محضر بالواقع والمعرض على النيابة، وإزالة آثار الحادث من الطريق العام منعا للتكدس المرورى وفتح الطريق.