مصرع رضيعة سقط عليها ماء مغلى أثناء اللهو داخل المنزل فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة تبلغ من العمر عامين، مصابة بحروق سلقية متفرقة بالجسم، بلغت نسبتها حوالى 35% تقريبا، عقب تعرضها لسقوط إناء به ماء مغلى أثناء قيامها باللهو داخل المنزل بدائرة قسم أول سوهاج، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد إصابة طفلة رضيعة بحروق متفرقة بالجسم على إثر سقوط إناء ماء مغلى عليها داخل منزلها بدائرة القسم وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول الطفله عامين وتقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصابة بحروق سلقية متفرقة بالجسم بنسبة 35%، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والدها 34 عامل، يقيم بذات الناحية، أكد أنه أثناء لهو طفلته بالمنزل، سقط عليها إناء به ماء ساخن، ما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.