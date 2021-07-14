اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع رضيعة سقط عليها ماء مغلى أثناء اللهو داخل المنزل فى سوهاج

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:11 ص
مصرع رضيعة سقط عليها ماء مغلى أثناء اللهو داخل المنزل فى سوهاج صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة تبلغ من العمر عامين، مصابة بحروق سلقية متفرقة بالجسم، بلغت نسبتها حوالى 35% تقريبا، عقب تعرضها لسقوط إناء به ماء مغلى أثناء قيامها باللهو داخل المنزل بدائرة قسم أول سوهاج، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد إصابة طفلة رضيعة بحروق متفرقة بالجسم على إثر سقوط إناء ماء مغلى عليها داخل منزلها بدائرة القسم وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بوصول الطفله عامين وتقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى  مستشفي سوهاج الجامعي مصابة بحروق سلقية متفرقة بالجسم بنسبة 35%، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والدها 34 عامل، يقيم بذات الناحية، أكد أنه أثناء لهو طفلته بالمنزل، سقط عليها إناء به ماء ساخن، ما أدي لإصابتها التي أودت بحياتها، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مستشفى سوهاج الجامعى

اخبار الحوادث

حروق

حروق سلقية

قسم اول سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة