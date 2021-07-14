اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستشار رئيس وزراء العراق: مراقبون دوليون لمتابعة الانتخابات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:38 م
مستشار رئيس وزراء العراق: مراقبون دوليون لمتابعة الانتخابات رئيس وزارء العراق مصطفى الكاظمى
وكالات الأنباء

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قال مستشار رئيس الوزراء العراقى حسين الهنداوى إن مجلس الأمن الدولى اتخذ قرارا بإرسال مراقبين دوليين للانتخابات المقرر إجراؤها فى العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وقال الهنداوى فى تصريح نقلته "السومرية" العراقية، اليوم الأربعاء، إن المجلس يدرس حاليا حيثيات القرار وآلية تطبيقه.

وتابع "بانتظار الخطة الخاصة بقرار مجلس الأمن لتحديد موعد وصول الفريق الأممي الخاص بمراقبة الانتخابات وتوفير الدعم الأمني واللوجستي لهم"، مشيراً الى أن "المراقبة ستكون منسجمة مع الآليات البايومترية ومراعاة العدد الوافد ستكون بالدراسة والتنسيق مع مفوضية الانتخابات".

 


العراق

انتخابات العراق

الانتخابات العراقيه

مجلس الامن

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