اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسئول روسى يؤكد إجلاء البعثة الدبلوماسية من مدينة مزار شريف بأفغانستان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:37 ص
مسئول روسى يؤكد إجلاء البعثة الدبلوماسية من مدينة مزار شريف بأفغانستان زامير كابولوف
وكالات الأنباء

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أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى أفغانستان زامير كابولوف، إجلاء القنصلية الروسية بمدينة مزار شريف فى أفغانستان، مشيرا إلى إمكانية استئناف عملها بعد تلقى ضمانات أمنية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح كابولوف في تصريح لوكالة "نوفوستى" الروسية، أنه تم إجلاء العاملين فى القنصلية الروسية بمزار شريف إلى مدينة حيرتان على الحدود بين أفغانستان وأوزبكستان على خلفية تقدم حركة "طالبان" في المنطقة.

وأضاف المبعوث: "ونحن الآن ننتظر حتى تتضح الأمور"، مشيرا إلى أنه سيكون من الممكن أن يعود الدبلوماسيون للعمل "ما أن نحصل على الضمانات".

 


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