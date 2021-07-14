مسئول روسى: الأوضاع التى تعيشها أفغانستان حاليا حذرت منها موسكو منذ سنوات

كتب : أحمد علوى

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان مدير قسم آسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف "إن الأوضاع التي تعيشها أفغانستان حاليا، كانت موسكو قد حذرت منها منذ سنوات".

وأضاف مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "سيطرة مسلحي حركة طالبان على مناطق كثيرة في أفغانستان حرم تنظيم (داعش) الإرهابي من الأرضية التي تمكنه من شن هجمات وأعمال تخريبية في آسيا الوسطى"، مشيرا إلى تأكيد طالبان أنها لن تستخدم أفغانستان كنقطة انطلاق لشن هجمات على الدول المجاورة.

وتابع: "طالبان تدرك أن أي محاولة لإلحاق الضرر بأمن حلفائنا في آسيا الوسطى ستكون لها تبعات وتلحق بها خسائر"، مؤكدا أن دول معاهدة الأمن الجماعي تتابع تطور الأوضاع في أفغانستان عن كثب.

وكانت روسيا قد أعربت عن قلقها من استغلال عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي لفوضى الحرب في شمال أفغانستان.



